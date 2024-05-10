شون وصوامع الشرقية تستقبل 511035 طن قمح حتى اليوم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة، لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، أن ما جرى توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥١١٠٣٥ طن و٤٣٢ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أنه يقتصر تسويق محصول القمح المنتج محليا موسم ٢٠٢٤ لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري .

وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محلياً من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.