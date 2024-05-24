قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات

فى إطار نشر الوعى الثقافى والوطنى نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوتين تثقيفتين بجامعتى بنها والفيوم لإلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التى تواجه الشباب والدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، وخلال الندوتين قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم بحضور محافظى القليوبية والفيوم، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى أهمية توعية أبناء الشعب المصرى العظيم بحجم التحديات الحالية ومدى إرتباطها بالمتغيرات المستمرة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه مجموعة من طلبة جامعة عين شمس بزيارة عدد من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء آدائهم لمهامهم بمستشفى الحلمية العسكرى للعظام والجراحات التكميلية، وذلك تقديرًا لما قدموه من تضحيات فى سبيل وطنهم الغالى من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

كما افتتح قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة معرضًا لذوى القدرات الخاصة بدار الدفاع الجوى لعرض منتجاتهم من المشغولات اليدوية والذى حظى بإقبال كبير من قبل الزائرين لما يتضمنه من معروضات وإبداعات وأشكال فنية حولتها الأيدى الماهرة لذوى الإحتياجات الخاصة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية بأسلوب جذاب وأفكار جديدة ومبتكرة.

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