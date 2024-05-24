الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

استمرارًا لجهود القوات المسلحة الداعمة لمؤسسات المجتمع المدنى التى تقدم الرعاية الصحية للمواطنين وتحقيقًا لمسئولياتها الاجتماعية، نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية زيارة لعدد من طلبة الكلية البحرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق.

بدأت الزيارة بالاستماع إلى عرض تقديمى عن المستشفى وما تقدمة من دور مجتمعى وخدمات علاجية ورعايه طبية متطورة فى مجال علاج الحروق، تلاها جولة تفقدية داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى، وتوزيع الهدايا التذكارية على المرضى والأطقم الإدارية والطبية.

تأتي تلك الزيارة انطلاقًا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة ودعم الجهود التى تبذلها كافة المؤسسات والأجهزة المعنية التى تقدم خدماتها لأبناء الشعب المصري.

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