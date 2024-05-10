وحدات تكافؤ الفرص تنظم 5 ندوات بالشرقية

قامت وحدات تكافؤ الفرص بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية بتنفيذ 5 ندوات دينية وتوعوية وثقافية خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري استهدفت السيدات ، تناولت (ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة - التليفون المحمول - ندوتين عن رعاية حقوق المسنين - الاعتدال والوسطية في الانفاق).

واكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجاً للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أنه خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها حيث قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان " ترشيد الاستهلاك وأثره في تحقيق التنمية المستدامة "ناقشت مفهوم ترشيد الاستهلاك وأهميته ،والاعتدال في الأمور الحياتية والاقتصادية بما يكون له الأثر الكبير في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية و البيئية ليسود الخير والرفاهية المجتمعية، والندوة الثانية بعنوان "الاعتدال والوسطية فى الإنفاق "تناولت عدم الإسراف والتبذير، لأن الاعتدال من صفات وأخلاق الانبياء عليهم السلام و يجعل صاحبه عزيز النفس محبوبا من الله والناس وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، و بالتنسيق مع وحدة السكان والإدارة الصحية وإدارة الأوقاف بمركز فاقوس.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوتين بعنوان (رعاية حقوق المسنين) بوحدتي بهنيا و جميزه بنى عمرو وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز ديرب نجم.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ندوة لمعلمي محو الأمية بعنوان " التليفون المحمول" تناولت الأثار الصحية والنفسية للإفراط في استخدام التليفون المحمول وخاصة على الأطفال وذلك بالتنسيق مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار وجهاز شؤون البيئة بالشرقية.