إزالات فورية لتعديات البناء المخالف بمركزي الحسينية وديرب نجم بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

ومن جانبها قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية ، بإزالة هنجر مخالف على مساحه ٥٠٠ متر، كما جرى إزالة غرف واسوار بالدبش على مساحة ٢٢٠٠ متر خارج الحيز العمراني.

كما تمكنت رئاسة المركز من ايقاف اعمال بناء مخالف خارج الحيز العمراني بمنطقة السلام التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق والتحفظ على الخلاطة وفك الشدة الخشبية، كما جرى فك شده خشبية لسقف مخالف بمنطقة الكوثر التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق على مساحة ٢٠٠ متر تقريبا، وكذلك ازالة سور حديدي خارج الحيز العمراني على مساحة ٣٥٠ متر، وازاله قواعد مسلحة بالوحدة المحلية بالقصاصين شرق علي مساحه ٢٥٠ متر تقريبا خارج الحيز العمراني بطريق سامي سعد، وإزالة غرف واسوار بالدبش علي مساحة ٤٠٠ متر تقريباً بناحية جمعية البساتين التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعديين دون تهاون.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة ديرب من التصدي لأعمال بناء مخالف بناحية تل الحاكم بقريه اكوه التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وجرى إزالة كلية ورفع طوب دبش معد للبناء بالمخالفة على أرض زراعية على مساحة ٢٠٠ م تقريبا وجرى تغريم المخالف وأصبح المكان خالي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.