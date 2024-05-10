ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

متحدث "فتح" بعد الاعتراف الدولي بفلسطين: أمريكا في عزلة سياسية والتصويت الأممي أحرجها عالميًا

عبد الفتاح دولة
عبد الفتاح دولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن الاعتراف التاريخي اليوم بدولة فلسطين هو أمر معنوي بالطبع، ولكنه جعلنا نخطو خطوة للأمام، على اعتبار أن القرار لمجلس الأمن الدولي، وبه حق الاعتراض الفيتو أو حق الاعتراض الأمريكي كما اسميه وهو يقف أمام دولة فلسطين بالمرصاد.

وأضاف دولة خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية منذ قليل، ولكن مع الضغط الدولي وبعد تصويت 143 دولة اليوم بأحقية دولة فلسطين، ليس أمامه سوى أن يمنح فلسطين الحق الكامل والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مضيفًا أن مثل هذا القرار يحرج الولايات المتحدة الأمريكية، فهى اليوم تشعر بعزلة نتيجة دعمها للاحتلال.

العضوية الكاملة في الأمم المتحدة المتحدث باسم حركة فتح الولايات المتحدة الأمريكية حركة فتح دولة فلسطين عبد الفتاح دولة مجلس الأمن الدولى