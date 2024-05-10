متحدث "فتح" بعد الاعتراف الدولي بفلسطين: أمريكا في عزلة سياسية والتصويت الأممي أحرجها عالميًا

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، إن الاعتراف التاريخي اليوم بدولة فلسطين هو أمر معنوي بالطبع، ولكنه جعلنا نخطو خطوة للأمام، على اعتبار أن القرار لمجلس الأمن الدولي، وبه حق الاعتراض الفيتو أو حق الاعتراض الأمريكي كما اسميه وهو يقف أمام دولة فلسطين بالمرصاد.

وأضاف دولة خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية منذ قليل، ولكن مع الضغط الدولي وبعد تصويت 143 دولة اليوم بأحقية دولة فلسطين، ليس أمامه سوى أن يمنح فلسطين الحق الكامل والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مضيفًا أن مثل هذا القرار يحرج الولايات المتحدة الأمريكية، فهى اليوم تشعر بعزلة نتيجة دعمها للاحتلال.