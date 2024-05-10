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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة : الاعتراف بدولتنا لا يجب أن يخضع للنقض الإسرائيلي

مندوب دولة فلسطين
مندوب دولة فلسطين
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أكد مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن حياة الفلسطينيين في قطاع غزة تنهار وممزقة بأقسى الطرق في ظل استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية منذ قليل في نبأ عاجل لها.

وأشار إلى حق الشعب الفلطيني في تقرير المصير والاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يجب أن يكون خاضعًا للنقض الاسرائيلي
وأضاف، أن الحكومة الإسرائيلية تعمدت نشر المجاعة في غزة بإغلاق كافة المعابر، كما أن نتنياهو يقتل الآلاف في غزة حفاظًا على مستقبله السياسي ويعلن أن فلسطين تشكل تهديدًا وجوديًا له
ونوه، إلى أن حوالي 1.4 مليون فلسطيني في رفح لم يبق لديهم مكان يأوون إليه، بالإضافة أن الحملة الإسرائيلية لتشريد الشعب الفلسطيني تصل إلى ذروة مستوياتها.

وجدد الفلسطينيون مسعاهم لنيل عضوية الأمم المتحدة الكاملة، بما يعني اعترافاً عملياً بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن ضد ذلك المسعى الشهر الماضي.

ويعد التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضواً في الجمعية العامة اليوم بمثابة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون.

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