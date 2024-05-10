حصاد 5650 فدان قمح على مستوى محافظة دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم، بالشون التى تم تجهيزها قبل إنطلاق موسم التوريد الذى سيستمر حتى منتصف أغسطس 2024.

فيما أكدت "الدكتورة منال عوض" على الجهات المعنية بالإشراف على المنظومة والتى تتمثل فى مديريتى الزراعة والتموين بالعمل على انتظام عملية التوريد، موجهة أيضًا بالتيسير على المزارعين ورصد اى معوقات والعمل على حلها فورًا.

وفى هذا السياق، تلقت "المحافظ" بيان حول الموقف الخاص بهذه المنظومة، حيث أشار البيات إلى أن اجمالى المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بلغ ٣٦١٣٨ فدان ، بمعدل زيادة فى المساحة عن العام الماضى بلغ ٥ آلاف فدان ، تم الأمس حصاد ١٥٦٥٠ فدان ، وتم توريد حتى الأمس كمية بلغت ١٩٨٧٣ طن و٧٢١ كيلو جرام من القمح ، حيث يتم التوريد بعدد ٦ شون تابعة للبنك الزراعى بكفر سعد وفارسكور والسرو والزرقا ، بالإضافة إلى شونة مطحنة السيالة والسنانية بدمياط واضرب الزرقا.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع إنشاء جراج معدات ديوان عام المحافظة و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح اليوم.

حيث اطلعت المحافظ على معدلات التنفيذ للمشروع الذى يبلغ مساحته ١١ الف و ٢٥٠ متر مربع، بشطا، ويشمل ساحات لمعدات الديوان والوحدة وأيضًا مبنى ادارى وسكنى للعمال ومغسلة وورشة، لتحقيق التكامل فى منظومة العمل.

وتابعت أيضًا الخطة الزمنية للمشروع ، حيث من المقرر نهو الأعمال به بعد ثلاثة أشهر ، وأكدت " محافظ دمياط " على الالتزام بمخطط التنفيذ والجدول الزمنى لنقل المعدات إلى الموقع الجديد.