محافظ قنا يزور المطرانية لتهنئة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة للأخوة الأقباط بمدينة قنا، أثناء زيارته للمطرانية، حيث كان في استقباله القمص دانيال السريانى والقمص أمونيوس فارس وكيلا مطرانية قنا، وعدد من رجال الدين المسيحى، رافقه خلال الزيارة كل من اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة، والعقيد أشرف بغدادى نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا وكيل مديرية الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هدى سعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة قنا وسيد تمساح رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.

حيث قدم محافظ قنا التهنئه للإخوة أقباط قنا بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معاً على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، وسوف تبقى منبعاً للسلام والمحبة.

من جانبه أعرب القمص دانيال السريانى عن سعادته بهذه الزيارة التى تجسد روح المحبة في أبهى صورها، مشيراً إلى أن العلاقات الوثيقة التي تربط المسلمين والمسيحيين تؤكد على أصالة ووحدة الشعب المصري الذي يتبادل التهنئة في كل عيد ، داعيا الله أن يحفظ الله وطننا الغالى وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ، ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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