ads
الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ قنا يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بمناسبة عيد القيامة المجيد .

 جاء نص البرقية كالتالي: "يسعدني أن ابعث لقداستكم بالإصالة عن نفسي ، وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بخالص التهاني القلبية بمناسبة عيد القيامة المجيد ، وأن تعود على قداستكم هذه الأيام بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيدا من الأمن والأمان والمحبة والسلام".

كما بعث محافظ قنا برقية تهنئة مماثلة لعدد من المسئولين الأقباط ، حيث هنأ  كل من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية ، و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط .

أشرف الداودى محافظ قنا البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة يهني البابا تواضروس بطريرك الكرازة المرقسية