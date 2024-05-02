محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة"

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يسير بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لتسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بقرى محافظة قنا والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده لمتابعة الموقف الحالى لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة والعميد أنيس محمد منير الشعبة الهندسية، وممثلي الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، دار الهندسة، مديري عموم المديريات الخدمية بقنا، وممثلي مرافق الإسعاف، الكهرباء، الغاز، البريد، والجهات المعنية بالاجتماع.

وأضاف الداودي، أن الاجتماع تضمن عرض نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، لتسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة، كما تم مناقشة توصيل الغاز الطبيعي والاتصالات للمنازل بقرى المبادرة.

ويذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنفيذ 1683 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ تلك المشروعات في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجا، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.

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