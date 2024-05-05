محافظ قنا يزور دير الأنبا بضابا لتهنئة أقباط نجع حمادي بعيد القيامة

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا تقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته لدير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي ، حيث كان فى استقباله الأنبا بضابا اسقف نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحى ، رافقه خلال الزيارة كل من اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أشرف بغدادى نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة والنائب هشام الشعيني، والنائبة رحاب الغول عضوا مجلس النواب، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا وكيل مديرية الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور رئيس مدينة نجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث قدم محافظ قنا خلال اللقاء خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأقباط محافظة قنا عامة وأقباط نجع حمادى خاصة، مؤكداً أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصرنا فى خير وسلام.

كما وجه محافظ قنا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دوره فى حفظ مصر والحفاظ على اراضيها وتحقيق التنمية الشاملة لافتا الى الانجازات التي تحققت على أرض المحافظة في عهده والتى تعتبر خير شاهد على الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها ، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء.

من جانبه وجه الأنبا بضابا الشكر لمحافظ قنا علي تقديمه التهنة للمسيحيين بعيد القيامة المجيد ، وحرصه الدائم على التواصل الدائم من خلال اللقاءات والزيارات في مختلف المناسبات، متمنياً دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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