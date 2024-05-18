جانتس يطالب مجلس الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إن الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل.

وطالب جانتس، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، مجلس الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو.

وتابع: «من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم».

وأشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم نعيش حربا وجودية وهناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة إسرائيل وتقودها إلى المجهول.

وأوضح أن هناك خللا في قرارات مصيرية لم يتم أخذها ونتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، مردفا: «المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون».