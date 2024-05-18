مدير تعليم بورسعيد يستعرض خطة الأنشطة المدرسية وتنمية المواهب

استعرض الدكتور محمد عبدالتواب مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خطة وإنجازات المحافظة فى مجال الأنشطة المدرسية وتنمية النواحى المعرفية والمهارية للطلاب، مشيراً إلى اهتمام اللواء المحافظ بتطوير التعليم بالمحافظة، والتى تتوافق وتتسق مع توجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم، وقرارات وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية لجذب الطلاب.

وأوضح أنه يوجد عدة محاور للخطة، وهى مراكز متعة التعلم للمرحلة الابتدائية، والمعلمين، وتلاميذ المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى التقييمات، والبرتوكولات، مشيرًا إلى تنظيم ورش عمل للسادة مديرى الإدارات التعليمية لإنشاء مراكز للتعلم والتى جرى اختيارها بعناية لتكون مراكز جاذبة وضابطة بالامكانات المتاحة، لتصبح ١٣ مركزًا تعليميًا فى المناطق المختلفة بالمحافظة.

وأشار محمد عبد التواب إلى اهتمام المحافظة بتنظيم الأنشطة الصيفية لجميع الفئات العمرية بدءًا من مرحلة التعليم الأساسي فى فترة الإجازة الصيفية من خلال الأنشطة التعليمية فى جميع مراكز المحافظة وتكون مزودة بتقييم الطلاب وملفات إنجاز يطّلع عليها أولياء الأمور لمتابعة انتظام الطلاب ومستوياتهم، وهذه الأنشطة يجرى تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة وقصور الثقافة، بجانب تنظيم رحلات علمية استكشافية لدعم وتعزيز عملية التعلم والمعرفة لدى الطلاب.

وحول اكتشاف مواهب الطلاب وتنميتها من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم، أوضح أنه يجرى العمل حالياً مع جميع المراكز المتاحة لتنمية هذا المشروع، وجرى إقامة الكثير من المسابقات في عدد ١٩ مركزًا، مضيفًا أنه جرى استحداث وحدة القرائية وإعداد هيكل لها على مستوى المديرية للكشف عن مهارات الطلاب وعمل برامج علاجية لهم، كما جرى تشكيل لجنة إعلاء القيم والتى قامت بإعداد برنامج وجدول زمنى لكل إدارة ولكل مدرسة.

وأشار الى أنه جرى تنفيذ ورش عمل تدريبية لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين والإداريين والموجهين الفنيين، كما جرى تفعيل المتابعة الرقمية، موضخًا أن محافظة بورسعيد هى المحافظة الأولى التى لديها تحول رقمى فى جميع المجالات، وجرى تنفيذ الأفكار الخاصة بالتكنولوجيا وتفعيل الإيميل الموحد لكل معلم وموجه عند دخوله المدرسة ومن خلال مكتب الدعم الفنى بكل مديرية للوقوف على السلبيات وحلها على مستوى الإدارة والمديرية وتوفير الوقت والمجهود، والتواصل المستمر بشكل دورى.

كما أشار إلى النجاح الباهر للمراجعات النهائية المجانية للطلاب بالمحافظة، مؤكدًا أنه جرى توفير العديد من المقرات في مختلف الإدارات التعليمية.

وعقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعاً مع مديرى الإدارات التعليمية وعدد من المدرسين من مختلف الادارات التعليمية، لاستعراض خطة وإنجازات المحافظة فى مجال الأنشطة المدرسية وتنمية النواحى المعرفية والمهارية للطلاب.

جاء ذلك بحضور، الدكتور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكرى سكرتير عام المحافظة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور محمد عبد التواب مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل والدعم، والدكتور عاطف علم الدين رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.