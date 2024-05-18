زعيم المعارضة الإسرائيلي يدعو جانتس إلى الاستقالة من "كابينيت الحرب"

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم السبت، وزير الدفاع السابق وعضو كابينيت الحرب الحالي بيني جانتس، إلى الاستقالة من كابينيت الحرب الذي يدير الحرب على قطاع غزة.

وقال لابيد في منشور على منصة (إكس) إنه يتعين على جانتس أن يعلن أنه لم يعد قادرا على تقديم يد العون لهذه الحكومة التي تتخلى عن الأسرى في قطاع غزة، وعن شمال إسرائيل (الجبهة مع لبنان)، وتسحق الاقتصاد والطبقة الوسطى.

وأضاف: "عليه أن يقول إنه لن يساعد بعد الآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في السلطة، وأنه سيترك الحكومة على الفور ويدعو إلى إجراء انتخابات الآن".

ومن المقرر أن يعقد بيني جانتس مؤتمرا صحفيا الليلة، وتشير التوقعات إلى أنه ربما يعلن فيه استقالته من كابينيت الحرب، أو وضعه شروطا للاستمرار فيه.