تغيير في خط هجوم أهلي جدة أمام أبها بالدوري السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أبها، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف فريق أهلي جدة، اليوم السبت، نظيره أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل أهلي جدة، تغيير وحيد في خط هجوم الفريق، حيث يبدأ زياد الجهني أساسيًا على حساب الفرنسي ألان سانت ماكسيمين، الذي يغيب عن اللقاء للإصابة.

ويقود الخط الهجومي، البرازيلي روبرتو فيرمينو بجانب الجزائري رياض محرز وفراس البريكان، في ظل وجود فرانك كيسي في وسط الملعب.

ويحتل أهلي جدة، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 58 نقطة، بينما يأتي أبها في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 29 نقطة.

تشكيل أهلي جدة لمواجهة أبها

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالباسط هندي - ميريح ديميرال - روجر إيبانيز - سعد بالعبيد

خط الوسط: فرانك كيسي - سميحان النابت - روبرتو فيرمينو

وفي الهجوم: رياض محرز - فراس البريكان - زياد الجهني.