محافظ قنا يهنئ أقباط قوص بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة لأقباط مركز قوص بمناسبة عيد القيامة المجيد وذلك أثناء زيارته للمطرانية وكان فى استقباله نيافة الأنبا بيمن مطران قوص ونقادة وتوابعهما، وعدد من الآباء الكهنة والقساوسة.

رافقه خلال الزيارة كل من اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا والدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حموده السكرتير العام للمحافظة ، والعقيد أشرف بغدادى نائبا عن المستشار العسكرى للمحافظة، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ أحمد أبوالوفا وكيل مديرية الأوقاف، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص وعدد من القيادات الامنية والتنفيذية.

و حرص محافظ قنا، علي التقاط الصور التذكارية مع المحتفلين وسط فرحة عارمة من الأطفال بزيارة المحافظ للكنيسة ومشاركتهم الفرحة والتهنئة بالعيد، لافتًا أن الاحتفال بالعيد بمشاركة جميع الاطياف يؤكد قوة علاقات المحبة والألفة بين المصريين والتي لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد فحسب وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين يتوارثها الأجيال، مما يبرهن عظمة مصر التي تضرب أروع الأمثلة في التماسك بين مكونات مجتمعه والروح الوطنية الخالصة التي تسود أفراده.

وأضاف الداودي، أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من البهجة والسرور ، داعياً الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباطاً بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط والخير وأن يبقي وطننا الغالي دائماً وأبداً رمزاً للوحدة والأمن والأمان والسلام والمحبة.

من جانبه أعرب نيافة الأنبا بيمن أسقف قوص ونقاده، عن تقديره وامتنانه لما لمسه من محبة المسلمين الذين توافدوا لتقديم التهنئة لاخوانهم الأقباط بعيد القيامة المجيد ، وفى مقدمتهم محافظ قنا ، ومدير الأمن ، والقيادات الننفيذية ، مما يعكس روح التسامح والمحبة التي يتميز بها أبناء الشعب المصرى ، مؤكدا أن الاحتفال بعيد القيامة المجيد هو رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان، لإحياء الخير في نفسه وأسرته ومجتمعه، للمساهمة فى صنع مستقبل أفضل .

كما وجه نيافه الأنبا بيمن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جهوده الوطنية المخلصة من اجل إحياء الوطن من جديد، ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم، وتأسيس جمهورية جديدة لتحيا مصر دائما.

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