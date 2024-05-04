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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انعقاد لجنة اختيار عميد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
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ترأس الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، لجنة اختيار عميد كلية الطب بقنا، ضمت اللجنة  كلا من الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الاسبق والدكتور صلاح عصيدة الاستاذ بكلية الطب بقنا والدكتور محمد عبد الوهاب الاستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة الدكتور عمر عبد الحميد سالمان الاستاذ بجامعة حلوان.


واستمعت اللجنة الى الخطط التطويرية المقدمة من المتقدمين لشغل منصب عميد الكلية.


يذكر أن المتقدمين لعمادة كلية الطب، هم الدكتور على عبد الرحمن سيد غويل ، الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، الدكتور أسامة حسين عبد اللاه، الدكتور محمد احمد عمر.

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