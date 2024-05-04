"إدريس" يفوز بمنصبين إفريقيا ودوليا في السباحة.. وتهنئة خاصة من وزير الرياضة

حصل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على منصبين جديدين خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لألعاب الماء الذي أقيم اليوم السبت بحضور 46 دولة على هامش البطولة الإفريقية المقامة في دولة أنجولا والمستمرة حتى 6 مايو الجاري.

ووافقت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لألعاب الماء على انتخاب المهندس ياسر ادريس النائب الأول لرئيس الاتحاد الافريقي للسباحة فضلًا عن ترشيحه من الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي كعضو للاتحاد الدولي للدورة القادمة حيث يعتمد نظام عضوية الاتحاد الدولي على اختيار 5 أعضاء دون انتخابات وثلاثة أخريين عبر الانتخابات.

وكان قد حصل على تزكية لمنصب نائب رئيس الاتحاد الإفريقي عن منطقة شمال إفريقيا، حيث يوجد 4 نواب لرئيس الاتحاد الدولي يتم اختيار شخص واحد فيهم لنيل منصب نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع المهندس ياسر إدريس لتهنئته على المنصب الجديد في الاتحاد الدولي لألعاب الماء متمنيا له التوفيق والعمل بما يليق بمكانة مصر الدولية في مجال الرياضة.

كما هنأ وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية بإنجازات المنتخب المصري للسباحة في البطولة الإفريقية المقامة في أنجولا حيث تم حصد 37 ميدالية متنوعة حتى الآن بواقع 12 ميدالية ذهبية و 14 ميدالية فضية و 11 ميدالية برونزية، وتستمر المنافسات حتى يوم الاثنين المقبل، وبالتالي يكون عدد الميداليات مرشحة للزيادة.

من جانبه توجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، النائب الأول لرئيس الاتحاد الافريقي للسباحة وعضو الاتحاد الدولي للعبة بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التهنئة متعهدا ببذل كل الجهود في سبيل تقديم كل الجهد من خلال منصبه الجديد لخدمة السباحة محليا وإفريقيا ودوليا حتى يكون خير ممثلا لمصر في المحافل الدولية.