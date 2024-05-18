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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة

لقطة أرشيفية
لقطة أرشيفية
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء مران خفيف للاعبي الأهلي في فندق الإقامة في تونس؛ استعدادًا لمباراة الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تقام مساء اليوم.

وقرر مارسيل كولر إقامة مران خفيف للاعبين في تمام الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس «الثانية والنصف بتوقيت القاهرة»، في إطار الاستعداد لمباراة الليلة.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل مغادرة فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.

ويخوض الأهلي مواجهة الترجي التونسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى تونس الترجي برادس دوري أبطال أفريقيا