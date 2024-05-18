وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات الزراعية والثروة السمكية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعقد معه اجتماعا لمتابعة المشروعات الزراعية بجنوب سيناء وتلبية احتياجات المحافظة من الخدمات الزراعية.

وتناول الاجتماع اخر المستجدات والموقف التنفيذى للمشروعات الزراعية الجاري تنفيذها في نويبع والطور وغيرها من مدن المحافظة وكذلك سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في المجالات المختلفة سواء الثروة الحيوانية أو الثروة السمكية والداجنة والإنتاج الزراعي وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية المستدامة في سيناء في كافة المجالات وخاصة الزراعية من أجل توفير الغذاء للمواطنين واحتياجات الفنادق والمنتجعات السياحية وايضا إيجاد روافد أخرى للتنمية بجوار السياحة والتي تشتهر بها المحافظة.

وناقش الاجتماع كذلك تطورات انشاء مصنع الثلج وحلقة السمك وكذلك الصيد في خليج السويس والعقبة بالإضافة الى الخدمات البيطرية التى تقدمها الوزارة للثروة الحيوانية بالمحافظة.

كما ناقش الاجتماع جهود مكافحة الجراد الصحراوي وكذلك آليات توفير السلع الغذائية للمواطنين من المنتجات الزراعية بسيناء.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والتواصل المستمر بين وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية والدكتور ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وبعض قيادات الوزارة والمحافظة.

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