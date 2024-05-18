سقوط 3 تشكيلات عصابية تخصصت في سرقة السيارات والدرجات النارية والكابلات بالقاهرة

سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة السيارات والدرجات النارية والكابلات.

تعود البداية عندما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس لقيامهما بسرقة جهاز "لاب توب" بالشاحن الخاص به من داخل سيارة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات بحوزة عميليهما "سيئ النية" (مالكى محل هواتف محمولة، مقيمين بدائرة قسم شرطة الموسكى)، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية"، عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهما بالسرقة.

كما تم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما داخل سيارة محمل عليها “6 كابلات تليفون – 2 لوح رصاص صغير الحجم – 6 لوح رصاص كبير الحجم – سلك واير – 2 منشار حدادى – كوريك – مطرقة – 2 أجنة حديد” بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، واعترفا بسرقة المضبوطات باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما من داخل كابينة تليفونات بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.