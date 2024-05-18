الحر ومريض السكر.. أغذية ومشروبات مفيدة خلال اليوم

الكثير من الأشخاص يعانون من مرض السكر حيث يتحكم في النظام الغذائي للإنسان ومستويات السكر فى الدم لديه، فالنمط الغذائي والحركي لمريض السكر هو الذي يتحكم و يؤثر بشكل كبير فى مرضه، لذا علي مريض السكر المتابعة المستمرة والاهتمام بضبط وتوازن هذه النقاط الثلاثة.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث دايركت المهتم بالصحة العامة، فإن هناك نصائح هامه ومفيدة لابد من الالتزام بها وضرورة الاهتمام بتناول وجبات بسيطة خفيفة لأكثر من مرة على مدار اليوم مما يهيئ على ضبط مستويات السكر في الدم، وعدم اختلاله، وكذلك تناول الوجبات الصحية المتكاملة وليست تفتقد العناصر الغذائية ، يجب خفض تناول الدهون والأطعمة المقلية والاهتمام بممارسة الرياضة مثل المشي والنشاطى الرياضى عامة .

من جهة أخرى، ذكر تقرير نشر في موقع "ايتنج ويل"، المهتم بصحة الإنسان وغذائه، أن هناك عدد من المشروبات التي يجب علي مريض السكر تناولها لأنها تعزز من مستويات السكر لديه وتظبطه ومن بينها:

الشاي الأخضر، ذلك النوع من الشاي الذي يحتوي على مضادات أكسدة مفيدة، ويساعد على خفض وتقليل مستويات السكر بالدم، وكذلك يعمل على تحسين عملية الهضم لدى مريض السكر، ويقلل من الإجهاد والدوخة الذي يصاب بها الكثير مرضى السكر.

الحليب البقري أو اللبن الغنى بالبروتينات الصحية ويساعد على استجابة الجسم لخفض السكر في الدم، كما أن هذه البروتينات تعمل على تقليل حدة الهضم وإبطائه، ما يجعل الأنسولين أكثر فاعليه، وهو ما يجعل الجسم قابل لخفض مستويات السكر لديه.

عصير الطماطم من المشروبات الصحية التي يمكن أن يتناولها مريض السكر لأنها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم ولكن بعد تناول الوجبات والألياف التي تساعد على الشبع والهضم لفتره أطول وتخفض نسب السكر.

فيما حذر من جهته الدكتور محمد عز العرب ، استشاري الكبد والجهاز الهضمي ، من مريض السكر أو عدم انتباهه لبعض المشروبات غير الصحية التي يتناولها يوميا والتي من بينها وأهمها:

الكافيين المفضل له مثل الشاى أو القهوة، ولكن بإضافة السكر أو العسل يعمل علي زيادة مستويات السكر دون أن يشعر ، خاصة إذا كان يتناوله لأكثر من مرة في اليوم.

مشروبات العصائر الجاهزه والعصائر المحلاة أيا كان نوعها حتى وإن كانت محلاة بنسب مخفضة.

المشروبات الغازية تمنع تماما ، و لابد من الانتباه إلى أن بعض الفواكه تحتوى على نسب سكر عالية ومركزة، خاصة إذا تناولها مريض السكر على هيئة عصير مثل المانجو والعنب.

الإفراط في تناول العصائر مثل عصائر الفاكهه حتى وإن كانت منخفضة السكر ولكن الإشراف فيها يجعل نسب السكر تضطرب.