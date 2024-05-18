"‎التعليم المتوازن" ‎تكرم السفيرة نبيلة مكرم لدورها الريادي في دعم الصحة النفسية

أعلنت إدارة التعليم المتوازن Balanced ED ومؤسسة التعليم أولاً عن تكريم السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، وذلك تقديراً لدورها الريادي في تعزيز ودعم الصحة النفسية في للأطفال والنشء.

‎أقيم حفل التكريم ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الذي يحمل عنوان "النظم البريطانية والأمريكية في مصر: أوجه التشابه والاختلاف" الذي عقد بالتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك بالولايات المتحدة الأمريكية ، و المركز الثقافي البريطاني في مصر وبرعاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور دكتور حسام البدراوي عضو مجلس الامناء التعليم أولاً، وأستاذ دكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية وبحضور مائة معلم وقيادة تربوية من المدارس الدولية والحكومية والخاصة ، اليوم السبت 18 مايو 2024 .

‎وفي كلمتها وجهت مكرم الشكر للمؤسسة ورئيستها دكتورة سلمى البكري على دورها المستمر لدعم تطوير والارتقاء بسبل التعليم وتدعيم الشراكات التي تدعم تطوير مهارات الطلاب، مشيدة بنتائج بروتوكول التعاون الذي وقع العام الماضي بين مؤسسة فاهم و شركة التعليم المتوازن لتدريب ١٥٠٠ اخصائي نفسي في المدارس التجريبية، لتمكينهم من تطوير استكشاف المشاكل النفسية للطلاب وسبل التواصل مع ادارة المدارس و الأسر ، لمواجهة أي أفكار سلبية أو تحديات يمر بها الطلاب وتحديدها وعلاجها وفقا لما تتطلبه كل حالة دون تجاهل أو إنكار .

‎وأعلنت رئيس مجلس الأمناء أن نجاح تلك التجربة أسفر عن توجيه دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بتعميم التجربة علي كافة مدارس الجمهورية والتي تؤدي الي تحقيق توازن بين التأكد من تلقي الطالب دعم نفسي بالتوازي مع التعليم الجيد، وبما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز سبل بناء الانسان والاهتمام بالنشأ والصحة النفسية لليافعين والشباب خلال فترة تكوينهم النفسي .

‎و في كلمتها أكدت دكتورة سلمي البكري رئيس مؤسسة التعليم المتوازن ،أن منح المؤسسة هذا العام جائزة (BalanceED Award) للسفيرة نبيلة مكرم، تقديراً لجهودها الفعالة في تقديم الدعم النفسي للطلاب ونشاط مؤسسة فاهم المميز في هذا المجال.

‎و تُعد جائزة (BalanceED Award) جائزة سنوية تُمنح لشخصية بارزة على مستوى مصر والعالم العربي، ممن كان لهم أثر واضح في خدمة التعليم.

‎تحت قيادة السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم، تمكنت مؤسسة فاهم من تقديم الدعم النفسي لألاف من الطلاب مما يدعم تحسين جودة حياتهم وتحقيق الاستقرار النفسي خاصة خلال فترات الاضطراب والتحديات الخاصة والعامة.

‎ويأتي هذا التكريم اعترافاً بجهودها المستمرة وإيمانها العميق بأهمية الصحة النفسية لافراد الأسرة كجزء أساسي من الصحة العامة للمجتمع

