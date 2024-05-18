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السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة فى زيارة لمستشفى أهل مصر

ضباط وطلاب أكاديمية
ضباط وطلاب أكاديمية الشرطة فى زيارة لمستشفى أهل مصر
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 قامت أكاديمية الشرطة بإيفاد عدد من الضباط والضابطات وطلبة وطالبات كلية الشرطة فى زيارة لمستشفى أهل مصر.
كان فى إستقبالهم المدير التنفيذى وفريق العمل بالمستشفى، وإلتقى طلبة وطالبات الكلية بالمرضى المحجوزين بجميع وحدات وأقسام المستشفى، وقاموا بتوزيع الهدايا العينية التى أضفت البهجة والسرور على المرضى وإلتقاط عدد من الصور التذكارية معهم.

ومن جانبهم توجه القائمين على إدارة المستشفى بالشكر لوزارة الداخلية، معربين عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة لما لها من مردود إيجابى ومعنوى فعال فى نفوس المرضى مشيدين بجهود وزارة الداخلية الدائمة والمشهودة فى كافة المجالات الأمنية والإجتماعية والإنسانية والخدمية.

 

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بكافة قطاعات الوزارة، والحرص على تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات الدولة.. 

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