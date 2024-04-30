مجلس جامعة كفرالشيخ يوافق على تعيين 14 أستاذا ومساعدين جدد

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء الموافق 30/4/2024، جلسته الدورية بقاعة المجلس لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

وقد استهل رئيس جامعة كفر الشيخ، أعمال المجلس بالترحيب بأعضاء مجلس الجامعة.

ووافق المجلس على تعيين 14 في وظائف التدريس، من بينها الموافقة على تعيين، وظيفة أستاذ لعدد 1 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري، والتعيين في وظيفة استاذ مساعد لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية النوعية والحاسبات والمعلومات، والتعيين في وظيفة مدرس لعدد 11 من الهيئة المعاونة بكليات الطب البشري والعلوم والزراعة والآداب والصيدلة والتمريض.

أيضاً وافق مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة المهنية لعدد 13 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 29 من الباحثين بكلية التجارة.

كما وافق مجلس الجامعة على منح دبلوم الصيدلة الاكلينيكية لعدد 13 من الباحثين بكلية الصيدلة ومنح الدبلوم المهني في إدارة الموارد البشرية لعدد 2 من الباحثين بكلية التجارة، ومنح دبلوم الدراسات العليا تخصص علوم النانو لباحث بمعهد علوم وتكنولوجيا النانو.