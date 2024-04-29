وفد برئاسة محافظ كفرالشيخ يقدم التهنئة بأعياد الأقباط

قدم وفد رفيع برئاسة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتورعبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة كفرالشيخ، اليوم، التهنئة بعيد القيامة المجيد إلى نيافة الحبر الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، في حضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ في المحافظة، بكنيسة مارمينا والبابا كيرلس بمحافظة كفر الشيخ.

وأعرب محافظ كفر الشيخ، عن أطيب تمنياته بالعيد لجميع المصريين، داعياً المولي عز وجل أن يديم المحبة والأمن والأمان في ربوع مصرنا الغالية، مشيدا بدور الكنيسة في الحفاظ على النسيج الوطني مؤكدا على أن الإحتفال بعيد القيامة المجيد يرمز للسلام و المحبة حيث يجتمع فيه أبناء الوطن الواحد علي التكاتف والتلاحم لتأصيل القيم الوطنية ونبذ الأفكار المتطرفة متمنياً أن يعيد تلك المناسبة الجليلة على مصرنا الحبيبة بالخير والسلام ودوام الاستقرار.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن شعب مصر نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة لبناء دولة قوية تقوم على الأمن والإستقرار، مشيراً إلى أن مصر عازمة على المضي قدماً نحو تحقيق التنمية والرخاء، مؤكدا أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لكل المصريين، وتأتي ترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع، متمنيا لمصرنا الحبيبة أن تنعم بالأمن والأمان والاستقرار.

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