استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن نجاح إجراء عمليتين جراحيتين لمصابين من قطاع غزة في مستشفى سيدى غازي المركزي.



وكانت الجراحة عبارة عن استئصال ورم سرطاني بالقولون وإعادة اتصال القولون بنجاح لمريض من مصابي غزة والبالغ من العمر 73 عامًا، واستئصال جزري لورم سرطاني وأخذ عينة أخرى لمريضة من مصابي غزة 63 عامًا، وذلك تحت إشراف الدكتور عبد الله بركات، رئيس قسم الجراحة، والدكتور محمد بسيوني، رئيس وحدة جراحة الأورام، والدكتور أحمد أبو شعيشع، رئيس قسم التخدير.

وأشاد محافظ كفر الشيخ، بجهود الفريق الطبي في إجراء هذه الجراحة الدقيقة، لافتًا أن نجاح العمليتين يعدا إنجازًا هامًا يضاف إلى رصيد الكوادر الطبية المميزة فى مستشفى سيدي غازي المركزي، ومحافظة كفر الشيخ، وتظهر حرص المحافظة على توفير أفضل رعاية صحية للمرضى، خاصةً الأشقاء الفلسطينيين، ويؤكد على جودة الخدمات الطبية المقدمة فى مستشفيات محافظة كفر الشيخ، وحرص القيادة السياسية على توفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين.