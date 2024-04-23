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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعرف على موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمدارس كفر الشيخ

قيادات تعليم كفر
قيادات تعليم كفر الشيخ
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تبدأ امتحانات النقل بجميع مدارس كفر الشيخ للمراحل الدراسية، الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، يوم  8 مايو المقبل وتنتهي 23 مايو المقبل.

واعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024،  بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم.
وتبدأ الاختبارات بأداء طلاب الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي للمواد التي لا تضاف للمجموع " خارج المجموع، يوم الأربعاء، الموافق 8 مايو المقبل، ويوم السبت، 11 مايو المقبل، أما الصف الثاني الثانوي يؤدي الطلاب المواد خارج المجموع يومي الخميس، الموافق 9 مايو المقبل، والأحد 12 مايو المقبل.

أما صفوف النقل للتعليم الإبتدائي، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل،  بأداء الطلاب امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي، لمدة 4 أيام،  يوم الأحد 7 مايو، وتستمر حتى الأحد 12 مايو، ويؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي الامتحانات لمدة 3 أيام بدءا من  الاثنين، الموافق 13 مايو، حتى الخميس، الموافق 16 مايو.
وتبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي بدءا من الأحد، الموافق 12 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الخميس، 16 مايو المقبل، وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي، يوم الأحد، 19 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.
أما امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للمواد داخل المجموع، تبدأ يوم الاثنين،  13 مايو المقبل للصف الأول الثانوي، لمدة 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، 22 مايو، أما طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الامتحانات بدءا من يوم الثلاثاء، 14 مايو، حتى الخميس، 23 مايو المقبل.

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