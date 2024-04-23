محافظ كفرالشيخ: الطب البيطرى خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إن الطب البيطرى هو خط الدفاع الأول عن صحة الإنسان، من خلال الأبحاث العلمية والريادة والابتكار والثروة البشرية القائمة والباحثين والمتخصصين في منظومة الطب البيطرى، وتنمية قدراتهم، لافتاً إلي الدور الحيوي للطب البيطرى، والطب الوقائي والطب العلاجي للحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والاقتصادية وتنميتها والحفاظ علي المواطنين من الأوبئة والأمراض المختلفة، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى بجامعة كفرالشيخ، والذى تم تنظيمه، اليوم الثلاثاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة كفر الشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، ورئيس المؤتمر، والدكتور مجدى حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة كفرالشيخ، وخبراء التعليم والطب البيطرى، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أهمية الطب البيطرى، لسلامة المجتمع من الأمراض والأوبئة ذات الأصل الحيواني، ويساهم في الكشف على الأمراض قبل أن تصل للإنسان ويحمي المجتمع من الأخطار الصحية، كما يقوم الأطباء البيطريين بتطوير برامج وإجراءات للوقاية من الأمراض والتحكم في انتشارها، ويعملون على تطوير لقاحات وعلاجات للحيوانات للحد من انتشار الأمراض المعدية، مشيراً لدور البرامج المتخصصة لتدريب الخريجين وتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب الخريجين طبقاً لاحتياجات سوق العمل، مقدماً التحية لكل القائمين والمنظمين للمؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

في بداية كلمته، رحب الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، باللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، مقدماً له الشكر لحضور ورعاية المؤتمر، ودعمه غير المسبوق وغير المحدود لجامعة كفرالشيخ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد لتحقيق طموح أبناء كفرالشيخ، كما قدم التهنئة للدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، لحصوله علي درجة الدكتوراه في القانون، ودعمه المستدام وغير المحدود لجامعة كفرالشيخ، قائلاً أن الطبيب البيطرى هو طبيب الإنسانية، معبراً عن خالص تقديره للطب البيطرى ودوره في التنمية والمجتمع، لافتاً تطبيق توصيات المؤتمر العلمي السابع للطب البيطرى.

وفي ختام المؤتمر قدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، درع الجامعة هدية تذكارية للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، كما قدم درع الجامعة للدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، لجهودهم المتميزة في تحقيق التنمية في مختلف المجالات في ربوع محافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى تكريم نواب رئيس الجامعة والمتميزين لجهودهم الوطنية المبذولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

IMG-20240423-WA0100

IMG-20240423-WA0099

IMG-20240423-WA0097