صحة كفرالشيخ في المركز الخامس على مستوى الجمهورية

تصدرت محافظة كفر الشيخ المركز الخامس علي محافظات الجمهورية، في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، خلال شهر مارس بواقع تقييم ٨٣,٦٪، حسبما أعلنت مديرية الصحة بكفر الشيخ ، علي لسان الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، والذي يعد هذا الانجاز الاول من نوعه فى القوافل الطبية بعد تولى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ مهام منصبه قبل شهور قليلة .

وقال الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية ، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيراً إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ،،بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمد شقوير حرص مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ ،على إستمرار تنظيم القوافل الطبية لخدمة أهالي محافظة كفرالشيخ، مع مراعاة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائيه ،أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين،

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي شنح منسق القوافل العلاجيه بالمديرية ، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة ،في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي خلال شهر مارس فقط على ٧٢٥٥ مواطن وتم إجراء ١٤٧٩ تحليل طبي و ٢٩٧حالة أشعة كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي بين٣٣٤٦مواطنا.



وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحه للكشف المبكر عن الأمراض المزمنه" ،تم عمل عدد ٩٨٠ فحص لعدد ٤٩٢ مواطن، وبالإضافة إلى ذلك تم تقديم خدمات الإحاله لأقرب مستشفي لإستصدار التقارير الطبية ل ٤٩ مريض، وتم تحويل ٥٤ مرضي لأقرب مستشفي لاستكمال التدخلات الطبيه اللازمه ،او إستخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة.

وتقدم ،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ،بالشكر والتقدير لفريق إشراف القوافل العلاجية بالمديرية بقيادة د.مجدي شنح، ولكافة أسرة القوافل العلاجية بالمديرية ومنتسبيها على جهودهم المميزة الفترة السابقة،

وأعرب وكيل الوزارة، عن تطلعه لأهمية استمرار تلك الجهود المميزة للوصول للصدارة على مستوى الجمهورية ولمزيد من التقدم في تقديم خدمات طبية مميزة تحصل على رضا المواطن وتكون واجهة مميزة لمنظومة الصحة دومًا وتواكب تطورها في كل مستويات الخدمة الطبية المقدمة للمواطن.

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