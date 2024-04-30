حملة لإزالة الإعلانات المخالفة في كفرالشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق محافظة كفر الشيخ ، حملة إزالة لوحات الإعلانات المخالفة بالمدينة ، حيث قامت بإزالة 35 لوحة إعلانية مخالفة من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة دسوق، هذا بإلإضافة إلى تقنين 19 إعلان آخر، طبقاً للقانون، تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، وذلك بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان، برئاسة محمد السعيد.

تنوعت الحملة، ما بين لافتات وبنرات إعلانية، وتم تحرير محاضر للمخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار حملة مكثفة لمواجهة الإعلانات المخالفة على مستوى المحافظة.



وأكد جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق ،، على إستمرار حملات إزالة الإعلانات المخالفة بجميع الشوارع والميادين والطرق العامة بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من خلوها من أى مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تحسين المظهر الحضارى للمدن والقرى، وتطبيق القانون والضوابط المنظمة لعملية الإعلان، موجهًا بالإستمرار فى التصدى لكافة أشكال التعديات على الطريق العام، ومخالفات شروط الترخيص للأنشطة التجارية المختلفة، أو تركيب الإعلانات التجارية بدون إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.