حاولت تفادي سيارة.. مصرع طبيبة غرقاً بترعة في دسوق

لقيت طبيبة أطفال تعمل بمستشفى دسوق العام التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مصرعها، بعد انقلاب سيارتها، أثناء توجهها من مسقط رأسها بقرية كفرالسودان التابعة لمركز دسوق، بترعة القضابة التابعة لمدينة دسوق، بعد محاولتها تفاديها لسيارة مسرعة، نقلت علي أثرها لمستشفى دسوق العام التي تعمل بها حيث وضعت عدة ساعات على جهاز التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصاباتها بأسفكسيا الغرق.

وكان اللواء إيهاب عطية مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي إخطار من اللواء أحمد نزيه مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول إشارة من مأمور قسم شرطة دسوق ، بوصول الدكتورة الزهراء إبراهيم الصاوي، أخصائي أطفال بمستشفى دسوق العام إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى في حالة فقدان وعي كامل نتيجة غرقها في مياه ترعة القُضابة بمدينة دسوق إثر سقوط سيارتها في الترعة بالقرب من مستشفى دسوق العام.

بتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة أطباء المستشفى، تبين تعرضها لفقدان الوعي نتيجة توقف عضلة القلب إثر إسفكسيا الغرق ، أثر سقوطها في مياه الترعة بسيارتها فيما جرى اتخاذ اللازم طبيًا نحوها من خلال إجراء إنعاش قلبي لها بمعرفة أطباء المستشفى، ووفق ذلك جرى نقلها إلى قسم العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي الإ أنها توفت متأثرة بإصاباتها، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق ، والتي صرحت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها.