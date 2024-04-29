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الإثنين 29 أبريل 2024
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فضائيات

شكري يطالب بحل دائم للقضية الفلسطينية لوقف دائرة العنف في المنطقة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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طالب سامح شكري وزير الخارجية، بوضع حدّ للوضع المضطرب في المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحرك بجديّة لوضع حلول للقضية الفلسطينية ووقف دوامة العنف في الشرق الأوسط.

وأضاف شكري خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، والمذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «المفاوضات الحالية هدفها وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والتصدي للحالة الإنسانية الكارثية».

وتابع: «هناك توافق في الآراء على المستوى الدولي حول رفض الحل العسكري في رفح، بسبب ما سيحدث من كارثة إنسانية، لذلك نقدم مقترحات ونحث الطرفان على إتخاذ قرارين معتدلين وصولا إلى قرارين نهائيين ونأمل في تحسن الوضع»، مؤكدا أنّ الوضع الحالي مروع للغاية وقد يزداد سوءا بشكل أكثر مما شهدناه على مدار الأشهر الـ6 الماضية.

وزير الخارجية سامح شكري القضية الفلسطينية الأوضاع في غزة