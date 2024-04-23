مديرية التموين بالعريش توجه ضربات لتجار الدقيق المدعم

شنّ اليوم رأفت العبد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء يرافقه حمله تموينيه مكبره من الاجهزه الرقابية بالمديرية بالمرور على المخابز الافرنجية والمخابز السياحية لمتابعة تنفيذ التوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤م الخاص بالأسعار والاوزان الخاصة بالخبز الفينو والسياحى وأثناء تنفيذ الحمله التفتيشية والرقابية واستكمالا لخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للحد من ارتفاع الأسعار تم ضبط كميات من الدقيق المدعم المحظور تداوله في المخابز السياحية بالإضافة الى تحرير ٢ محضر عدم اعلان عن الاسعار.

وفى حمله منفصله من الاجهزه الرقابية بالمديرية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة والدواجن تم تحرير عدد ١١ محضر عدم اعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه

نشرت مديرية التموين بالعريش اسعار الخبز السياحى والفينو طبقا للتوجيه الوزارى رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤م