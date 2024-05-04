طائرات الاحتلال تشن غارة شمال غرب النصيرات بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم السبت، غارة جوية عنيفة على شمال غرب النصيرات بالتزامن مع تجدد القصف المدفعي، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، انتشل شهيد من محيط المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون، بعد اقتحام قوات الاحتلال المنزل وتدمير اجزاء كبيرة منه.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قناصة الاحتلال انتشرت على أسطح المنازل في بلدة دير الغصون شمال ‎مدينة طولكرم، كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في الحي الشرقي من البلدة .

وأرسل جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية خلال اقتحام بلدة دير الغصون في ‎مدينة طولكرم بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين.

استطاعت طواقم الحماية المدنية الفلسطينية من انتشال 3 شهداء فلسطينيين و3 إصابات من تحت أنقاض منزل عائلة "الحوراني" الذي قصفته طائرات الاحتلال في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

كما استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة.