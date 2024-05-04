جيش الاحتلال ينشر قناصته على أسطح المنازل في بلدة دير الغصون شمال طولكرم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن قناصة الاحتلال انتشرت على أسطح المنازل في بلدة دير الغصون شمال ‎مدينة طولكرم، كما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في الحي الشرقي من البلدة .

وأرسل جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية خلال اقتحام بلدة دير الغصون في ‎مدينة طولكرم بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومواطنين فلسطينيين.

استطاعت طواقم الحماية المدنية الفلسطينية من انتشال 3 شهداء فلسطينيين و3 إصابات من تحت أنقاض منزل عائلة "الحوراني" الذي قصفته طائرات الاحتلال في شارع أحمد ياسين بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.

كما استشهد فلسطينيين اثنين وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "البلبيسي" في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين في وسط قطاع غزة.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الفلسطينيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ويتزايد كل يوم عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وارتفع عدد الشهداء إلى 34،622 شهيدًا، وتزايد المصابين إلى أكثر من 77،867 مصابًا.