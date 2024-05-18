وزير الري يلتقي سفير بيرو لبحث التعاون بين البلدين في مجال المياه ( صور)

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، اليوم السبت، خوسيه ريبيرا سفير دولة بيرو في مصر .

ورحب الدكتور سويلم بريبيرا ، معرباً عن سعادته بلقائه ورغبة مصر في تعزيز التعاون مع دولة بيرو في مجال المياه.

من جانبه أعرب ريبيرا عن سعادته بلقاء الوزير وحرص بلاده على تبادل الخبرات مع مصر في مجال الموارد المائية .

وخلال اللقاء أشار الدكتور سويلم لحرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في مجال إدارة المياه ، حيث تم الإتفاق على تواصل الفنيين من الجانبين المصرى والبيروفى لتحديد كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تمهيداً لإعداد مقترح لمذكرة تفاهم بين البلدين في مجال المياه .

كما تم الاتفاق على عقد لقاء ثنائى بين الدكتور هانى سويلم وبيريث دى كوييار وزيرة الإسكان والتعمير والصرف الصحى بدولة بيرو على هامش فعاليات "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والمزمع عقده خلال الشهر الجارى في بالى بدولة إندونيسيا ، كما تم توجيه الدعوة للسيدة الوزيرة للمشاركة في الحدث الخاص بمتابعة التقدم في مبادرة AWARe والمزمع عقده ضمن فعاليات المنتدى العالمى العاشر للمياه .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة لدولة بيرو للمشاركة في المبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe والتي أطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر COP27 لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية بالدول النامية فى قطاع المياه .