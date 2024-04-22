محافظ شمال سيناء: افتتاح 3 مشروعات تنموية خلال احتفال العيد القومي

كشف محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشه عن طرح 3 مشروعات تنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وهي مدينة رفح الجديدة وقري الصيادين في بئر العبد والمرحلة الثانية من التجمعات التنموية في منطقة وسط سيناء، لافتًا إلي أن هذه المشروعات تكلفت ملايين الجنيهات.

وقال محافظ شمال سيناء، أن الدولة بجميع مؤسساتها تعمل على تنمية وتعمير سيناء، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

وأكد المحافظ في تصريحات صحفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، أن الدولة لديها رغبة كبيرة في إعادة الحياة الطبيعية على ارض سيناء الغالية، حيث اهتمت الدولة بإعادة تعمير المناطق المتضررة عن طريق تجمعات سكنية جديدة لتوفير حياة كريمة للسكان ولمساعدتهم في طي صفحة الإرهاب وبدأ صفحة جديدة عنوانها التعمير والبناء.

وأعلن المحافظ عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية خلال الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة منها مدارس الجوفة للتعليم الأساسي في مركز الحسنة بوسط سيناء والطويل بمركز العريش والمدرسة البحرية بالتلول وسلمانة الابتدائية في مركز بئر العبد والفارابي للتعليم الأساسي بالشيخ زويد ورود الخادم للتعليم المجتمعي بمدينة نخل، بجانب افتتاح 15 بيت بدوي بقرية النثيلة بمركز نخل ومكتب بريد نخل وإدارة تموين الشيخ زويد وعمارات قبر عمير والجورة بالشيخ زويد واستاد العريش الرياضي ونادي عاطف السادات.

ولفت المحافظ الي أنه سيقام على هامش احتفال المحافظة بالعيد القومي مهرجان الهجن على مضمار نادي الهجن في الكيلو 17 غرب مدينة العريش، بجانب نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرتًا من مسجد النصر بالعريش وافتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل بعد فترة المنع والتي استمرت 4 شهور، واستقبال مدينة العريش لشباب المحافظات الحدودية ضمن برنامج اهل مصر والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة لأبناء المحافظات الحدودية.