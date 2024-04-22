رئيس مدينة دهب يعقد لجنة لمقابلة الأسر ذوي الاحتياج

قام اليوم اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس المدينه بعقد لجنة لمقابلة الأسر ذوى الاحتياج بمكتبه أستمرت لمدة خمس ساعات.

وتقوم اللجنة بدراسة الحالات من الناحية الإجتماعية والاقتصادية ومراجعة ملفاتهم والأوراق المقدمة للحصول على معاش لجنة الزكاة التابعة للأزهر الشريف وذلك في حضور مديرة إدارة التضامن الاجتماعي بالمدينة.

ويهيب رئيس المدينة بالمواطنين بأنه على المواطنين ذوى الإحتياج سرعة التقدم بالأوراق للتضامن الإجتماعى لدرجهم بأعمال اللجنة وعلى المواطنين غير المحتاجين عدم التقدم لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من ذوي الإحتياج.

وفي مدينة طور سيناء وإستمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء لضبط الأسواق والٱسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين تم اليوم تنظيم حملة تموينية تحت إشراف مبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء والمهندس إبراهيم الحارون مدير عام مديرية التموين حيث تم تشكيل لجنة للمرور على المحلات بعضوية أحمد الحضري نائب رئيس المدينة ومحمود عبود مفتش تموين.

وقد أسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر شملت محاضر عدم إعلان. وعدم حمل شهادة صحية وجارى الإستمرار فى متابعة ضبط الأسواق