بلا شكاوى.. هدوء في امتحانات النقل الأزهري بشمال سيناء

أكدت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء علي انتظام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي في هدوء وبدون مشكلات أو شكاوى من الطلاب وقد تفقد اليوم الشيخ مصباح أحمد العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، في أولى جولاته الميدانية لمتابعة امتحانات النقل الابتدائى والإعدادى بمعاهد العريش، وبرفقته فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والشرعية.

وتابع انتظام الامتحانات بمعهد العريش الابتدائي القديم، ومعهد الجولف بالسمران الابتدائي، ومعهد فتيات السمران الإعدادى، مشيدا بالانضباط والهدوء والاستقرار داخل اللجان الامتحانية مؤكدا على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب والتواصل مع غرفة العمليات بالديوان العام في حالة أى متغيرات أو استفسارات.