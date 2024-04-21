محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بشرم الشيخ

أجرى اللواء دكتور خالد فوده،محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية لمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد تفقد فيها المحافظ مركز خدمات مصر والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

رافقه خلال الجولة الدكتورة ايناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ.

وذلك في اطار المتابعة المستمرة لأداء العاملين وشدد المحافظ علي ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة تنفيذا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي وتحسين منظومة الخدمات الحكومية والإجرائية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، بنظام دقيق يضمن تحسين تقديم الخدمات العامة وحوكمتها، وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور.

وأشار محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في جميع المدن والمراكز والاستفادة من التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطن ، وأشار فودة إلى أن مركز خدمات مصر يؤدى عدد كبير من الخدمات التي يطلبها المواطن في جميع القطاعات الخدمية اليومية وذلك بطريق سريعة ومبسطة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ويساهم في تحقيق مفهوم الدولة وسياستها لميكنة ووصول الخدمات الحكومية للمواطنين في أسرع وقت.

وتفقد فوده مبنى الضيافة والخدمات الملحق بمبنى مجلس المدينة مشددا علي اجراء اعمال الصيانة المستمرة والنظافة والاستفادة من المبنى في اطار الغرض المخصص من اجله .

ولفت المحافظ أن المبنى الجديد لمجلس المدينة صديق للبيئة ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة ، مؤكدا علي استمرار جهود المحافظة وجميع العاملين لأعمال التطوير والتحديث في جميع القطاعات.