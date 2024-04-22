تحرير 18 محضر تمويني لمخابز مخالفة بالعريش خلال حملة مكبرة

قامت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بشمال سيناء بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالمرور على المخابز الإفرنجية والمخابز السياحية لمتابعة تنفيذ لقرار وزير التموين ومتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان الخاصة بالخبز الفينو والسياحى وأسفر المرور عن تحرير 11 محضر عدم إعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

كما قامت الأجهزه الرقابية بالمديرية بحملة تموينية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز الإفرنجية والمخابز السياحية ومحلات الدواجن لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان الخاصة بالخبز الفينو والسياحى وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٧ محضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وتستمر المتابعات اليومية لفريق عمل مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء وذلك تنفيذا لتعليمات السيد الدكتور وزير التموين ومحافظ شمال سيناء ورأفت العبد مدير المديرية بتكثيف الحملات التموينية للسيطرة على جميع أرجاء المحافظة.