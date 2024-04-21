محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ

وضع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، حجر أساس مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.

شهد وضع حجر الأساس الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس كمال موسى عبد الملاك، مدير عام هيئة الأبنية التعليمي بالمحافظة.

وأوضح مدير عام الأبنية التعليمية ان المدرسة تقع علي مساحة 25 ألف متر مربع تقريبا، وتتكون من 7 ملاحق عبارة عن 2 مبنى للفصول ( ارضي+ 3 علوي)، غرفة محولات كهرباء، 4 غرفة حارس، وتحتوي المدرسة 42 فصل 6 رياض اطفال، 18 للمرحلة الابتدائية، 9 فصول للمرحلة الاعدادية، 9 فصول للمرحلة الثانوية ، بالإضافة الي معمل للعلوم، معمل للفيزياء، معمل للاحياء، معمل للكيمياء، وكافتريا، وقاعة للتربية الفنية والموسيقية، ومكتبات ودورات مياه.

من جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بجودة نظام التعليم في مدارس النيل الدولية لتخريج جيل قادر علي مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية، لافتا الي انه سيتم التوسع في إنشاء هذا النوع من المدارس بباقي مدن المحافظة، ولفت المحافظ الي انه تم اختيار موقع المدرسة في محيط جامعة الملك سلمان، والمدرسة المصرية اليابانية، لتكون صرحا تعليميا آخر بمدينة شرم الشيخ.