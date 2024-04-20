رئيس مدينة دهب يتفقد المنشآت ويتابع شكاوى المواطنين

اجرى اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينه دهب بجنوب سيناء اليوم عددًا من المعاينات الميدانية للحالات الطارئة والإنسانية والتى تحتاج إلى قرارات آنيه مراعاة للبعد الاجتماعي.

استغرقت الجولة الميدانية ساعات وشملت كافة قطاعات المدينة متضمنة عددًا من المعاينات لبعض المنشآت التابعة لمجلس المدينة وعدداً من طلبات المواطنين.

وأصدر بهاء الدين مجموعة من التوجيهات بشأن المعاينات، مؤكدا خلالها العمل في إطار القانون ومراعاة الهوية البصرية للمدينة مع تحقيق الصالح العام والتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما نظم مجلس المدينة حملة نظافة موسعة لشاطئ اللاجونا شملت جميع مناطق الشاطئ، وشارك اللواء عبدالرحمن محمد بهاء الدين فاعليات الحملة والتى شهدت مشاركة إيجابية وقبول نشط من عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ، الأهالى والمهتمين بالبيئة البرية والبحرية والعاملين بمجلس المدينة وعمال شركة النظافة.

وتم استخدام معدات شركة النظافة ومجلس المدينة لرفع المخلفات بكافة انواعها لوضع كل منها فى المكان المخصص لذلك وأشاد رئيس المدينة بالمشاركة الفعالة والكبيرة من الحضور .