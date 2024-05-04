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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بسبب 5 ملايين جنيه.. مطاردة سينمائية تنتهى بخطف رجل أعمال في التجمع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انتهت مطاردة على طريقة سينمائية بخطف رجل أعمال على يد شريكه و5 آخرين بسبب استيلاء المجنى عليه على 5 مليون جنيه  بالحى الثالث بالتجمع الخامس.


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا  بخطف رجل أعمال على يد مجهولين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة شريك المختطف و5 اشخاص آخرين،  وتبين قيامهم باحتجازه داخل شقة بمنطقة الحى الثالث بالتجمع الخامس،وتم تحرير المجنى عليه ،والقى القبض على المتهمين ،وبمواجهتهم إعترفوابارتكاب الواقعة بسبب رفض المجنى عليه رد5 مليون جنية لشريكه ،وتحرر المحضر اللازم.

أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إرتكاب الواقعة التجمع الخامس التجمع