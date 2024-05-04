النيابة الإدارية تهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد

قدم المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.

وبهذه المناسبة تقدم عباس بخالص التهاني لجميع الأخوات والأخوة المسيحيين الزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية، والسيدات الكرام الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.

وقدمت النيابة الادارية خلال بيان لها التهنئة لكل أقباط مصر، وقالت: أعاده الله على شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقى مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ.