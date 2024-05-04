الدوري الألماني.. كين يقود هجوم بايرن ميونخ أمام شتوتجارت لحسم الوصافة

يخوض بايرن ميونخ مباراة مهمة ضد شتوتجارت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الألماني.

وأعلن المدرب توماس توخيل تشكيلة فريقه، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز، إيريك داير، مين جاي كيم، جوشوا كيميتش.

خط الوسط: نيكولاس بافلوفيتش، روبن جيريرو، كريستيان تيل، سيرج جنابري.

خط الهجوم: هاري كين، روبرت تشوبو موتينج.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن شتوتجارت الثالث برصيد 64 نقطة.

ويسعى بايرن للفوز في هذه المباراة لحسم الوصافة رسميا قبل التفرغ لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وتعد هذه المباراة مثيرة بين فريقين يسعيان لتحقيق أهداف مختلفة، حيث يسعى بايرن لحسم الوصافة، بينما يحاول شتوتجارت الحفاظ على مركزه الثالث وتحقيق تأهل مباشر لدوري أبطال أوروبا.