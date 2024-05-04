ضبط مرتكبي واقعة سرقة هاتف مراسل أجنبي بأحد القنوات بالقاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعرض (مراسل بأحد القنوات الأجنبية "يحمل جنسية إحدى الدول") لسرقه هاتفه المحمول حال إستقلاله سيارة بمنطقة مصر الجديدة من قبل أحد الاشخاص يستقل دراجة نارية وفر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان - لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك أحدهما "بدون لوحات معدنية" ، وإعترفا ببيع الهاتف المحمول لعميلهما (عاطل - له معلومات جنائية "سيىء النية") جرى ضبطه وأرشد عن الهاتف.

واتخذت الاجهزة الامنية المعنية الإجراءات القانونية.