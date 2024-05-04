"إكسترا نيوز": وصول 19 مصابًا فلسطينيًا و36 من ذويهم إلى معبر رفح

قال كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن 19 مصابًا و36 مرافقًا وصلوا إلى معبر رفح البري لتلقي العلاج، بالإضافة إلى دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات غاز و4 سولار.

وأضاف أنه جرى إغلاق معبر كرم أبوسالم اليوم، السبت؛ لأنه عطلة لدى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم تدخل أي شاحنات من المساعدات عبر هذا المعبر، وذلك استمرارًا لعرقلة دخول الشاحنات من جانب سلطات الاحتلال.

وتابع أنه من المنتظر عودة الشاحنات من معبر رفح بعد تفريغ حمولتها، مؤكدًا أن مصر تدعم فلسطين على المستويين السياسي والإنساني، وتواصل إرسال المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.